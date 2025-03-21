Открытое горение на складе в Марий Эл ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Марий Эл"

Открытое горение на складе, расположенном в Волжском районе Республики Марий Эл, удалось ликвидировать на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Тушение оказалось осложнено высокой пожарной нагрузкой, уточняли представители ведомства. В настоящий момент пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

О возгорании стало известно в пятницу, 21 марта. Изначально огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в результате никто не пострадал. К тушению были привлечены 54 спасателя и 16 единиц техники.

В ночь на 13 марта возгорание произошло на полигоне ТКО в Новороссийске. Из-за пожара Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимых концентраций по угарному газу в нескольких районах города. Врачи рекомендовали жителям держать окна закрытыми, а на улицу выходить в масках и респираторах.

К 20 марта площадь пожара на мусорном полигоне сократилась до 1,7 тысячи квадратных метров. Пожарные продолжили тушить очаги возгорания водой, а также завезли на место происшествия более 34,1 тысячи кубических метров грунта. В ликвидации огня задействованы 90 человек и 43 единицы техники.

