Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае уменьшилась до 2 тыс кв м

Фото: телеграм-канал Mash

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани уменьшилась с 10 до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края в телеграм-канале.

"Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел в пределах обвалования", – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем специалисты принимают меры по локализации и ликвидации пожара. К тушению возгорания привлечены 456 человек и 181 единица техники.

Между тем в воздухе в районе жилой застройки вблизи нефтебазы обнаружены превышения предельно допустимых концентраций бензола и диметилбензола, передает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора. В городе Кропоткине превышена концентрация бензола.

В связи с этим санитарные врачи посоветовали местным жителям не находиться на открытом воздухе, не открывать окна, проводить влажную уборку, а также промывать глаза, нос и горло и временно заменить линзы очками.

Пожар на нефтебазе начался 19 марта. В результате падения украинского БПЛА на территории объекта произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с дальнейшим возгоранием.

Работники дежурной смены базы были оперативно эвакуированы, а деятельность предприятия была приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 20 марта на нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Как отметили в краевом оперативном штабе, из-за взрыва пламя перекинулось на еще один резервуар. После этого общая площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров.

По данным Минобороны России, украинские силы нанесли удар по нефтебазе после принятого Владимиром Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ.