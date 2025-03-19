Строительная бытовка загорелась около станции метро "Белорусская" в Москве

Видео: Москва 24

Пожар произошел на строительной площадке около станции метро "Белорусская" в столице. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Судя по кадрам, возгорание началось в бытовке на территории строящегося жилого комплекса. Данные о пострадавших к настоящему моменту не поступали.

Ранее пожар произошел в подмосковных Химках на территории промзоны недалеко от Ленинградского шоссе. Возгорание и черный густой дым были видны из разных районов столичного региона.

До этого огонь наблюдался на складе на Транспортном переулке в подмосковном Реутове. Там, по предварительным данным, хранилось оборудование для страйкбола. Огонь охватил площадь более 600 квадратных метров.

