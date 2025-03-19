19 марта, 19:51Происшествия
Строительная бытовка загорелась около станции метро "Белорусская" в Москве
Судя по кадрам, возгорание началось в бытовке на территории строящегося жилого комплекса. Данные о пострадавших к настоящему моменту не поступали.
Ранее пожар произошел в подмосковных Химках на территории промзоны недалеко от Ленинградского шоссе. Возгорание и черный густой дым были видны из разных районов столичного региона.
До этого огонь наблюдался на складе на Транспортном переулке в подмосковном Реутове. Там, по предварительным данным, хранилось оборудование для страйкбола. Огонь охватил площадь более 600 квадратных метров.