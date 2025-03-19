Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 1,7 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал SHOT

В Краснодарском крае площадь пожара на нефтебазе, спровоцированного падением обломков украинских беспилотников, увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает краевой оперативный штаб в телеграм-канале.

По данным оперштаба, на нефтебазе в районе станицы Кавказской в течение ночи в одном из резервуаров нефтебазы произошла утечка, за чем последовало возгорание. В настоящий момент горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара.

"Экстренные службы держат ситуацию под контролем", – добавили в штабе.

К тушению пожара привлекли дополнительные силы, в частности увеличили количество техники. Участие в тушении принимают 227 специалистов и 99 единиц техники.

Также уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.

О возгорании стало известно ранним утром 19 марта. Падением обломков сбитых беспилотников повредился трубопровод между резервуарами, после чего сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения.

Изначально площадь пожара составляла 20 квадратных метров. Сотрудников дежурной смены базы эвакуировали, а работу предприятия остановили.