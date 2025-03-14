Резервуар загорелся на нефтебазе в Туапсе

Фото: depositphotos/My_inspiration

Резервуар загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском округе Краснодарского края. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава округа Сергей Бойко.

Предварительно, погибших и пострадавших при возгорании нет. В тушении огня задействовано 16 пожарных расчетов. По словам Бойко, ситуация находится под контролем.

Ранее природный пожар площадью в один гектар вспыхнул на территории Сочинского Национального парка в Лазаревском районе Сочи. Для тушения задействовали вертолет Ка-32.

Позже площадь возгорания достигла 1,5 гектара. К тушению огня привлекли сотрудников МЧС, городской службы спасения, администрации Лазаревского района и представителей нацпарка. Всего было задействовано 45 человек и 20 единиц техники.