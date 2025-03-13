Площадь лесного пожара в Сочинском нацпарке выросла до 1,5 га

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь лесного пожара в Сочинском национальном парке увеличилась до 1,5 гектара. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

На месте ЧП работают пожарные, сотрудники МЧС, городской службы спасения, администрации Лазаревского района и представители нацпарка. Всего задействовано 45 человек и 20 единиц техники, уточнили в мэрии.

О возгорании сухой травы на территории Сочинского нацпарка стало известно 13 марта. Для тушения огня также привлекли вертолет Ка-32, угрозы населенным пунктам нет.

Между тем пламя от несанкционированного выжигания сухой растительности в Приморском крае уничтожило 18 нежилых строений. В конце февраля – начале марта на территории региона специалисты ликвидировали 28 очагов лесных пожаров на площади более 1,4 тысячи гектаров.