Более 15 строений уничтожены в Приморье в результате ландшафтных пожаров

Фото: телеграм-канал "112"

Огонь от несанкционированных палов сухой травы перешел на населенные пункты Приморского края и уничтожил 18 нежилых строений. Об этом пресс-служба МЧС РФ сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, за неделю на территории края ликвидированы 28 очагов лесных пожаров на площади свыше 1,4 тысячи гектаров. В настоящий момент обстановка стабилизировалась, действующих природных возгораний нет.

Между тем весенний сезон лесных пожаров в ЦФО может начаться уже в марте из-за аномально теплой зимы, предупредил ранее глава Рослесхоза Иван Советников. С его слов, главная причина природных пожаров весной – несоблюдение гражданами и собственниками земельных участков противопожарных правил, в частности выжигание сухой травы.

При этом возможные осадки в марте не изменят ситуацию, уточнил Советников.