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02 марта, 09:15

Происшествия

Новости мира: в США снова вспыхнули лесные пожары

Новости мира: в США снова вспыхнули лесные пожары

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В США снова вспыхнули лесные пожары. Они охватили сразу два штата – Северную и Южную Каролину. Там сейчас установилась сухая и довольно жаркая для этого времени погода, температура около плюс 20 градусов. Сильный порывистый ветер разносит пламя быстрее, чем пожарные успевают среагировать. В нескольких населенных пунктах объявлена эвакуация. На юго-востоке США действует так называемое "предупреждение о красных флагах", то есть максимальная пожароопасность.

Израиль согласился на предложение США о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. План предполагает освобождение в первый день половины израильских заложников. Если стороны придут к соглашению о перемирии, освободят также остальных. С такой инициативой Белый дом выступил, когда стало понятно, что сблизить противников и начать мирные переговоры пока не получается. Тем временем стало известно, что власти США ускорят доставку военной помощи Израилю на сумму около 4 миллиардов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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