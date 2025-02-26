Местные жители помогают тушить горящую траву в Приморском крае

В Приморском крае сотрудники МЧС и местные жители тушат пламя, которое угрожает жилым домам в поселке Витязь. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро, меняя направление.

В Новокузнецке состоялось открытие нового терминала местного аэропорта, что улучшит условия для пассажиров, направляющихся в Кузбасс и на горнолыжный курорт Шерегеш. Терминал способен обслуживать более полутора миллионов человек в год, оснащен усовершенствованной системой досмотра и автоматической обработкой горнолыжного снаряжения.

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