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26 февраля, 07:45

Происшествия

Местные жители помогают тушить горящую траву в Приморском крае

Местные жители помогают тушить горящую траву в Приморском крае

В Чили и Аргентине произошло массовое отключение электричества

Новости регионов: снегопады идут в Сочи третий день подряд

Две легковые машины столкнулись в Бутове

"Московский патруль": в Подмосковье обнаружен цех по производству поддельной икры

"Московский патруль": злоумышленники вымогали 1 млн рублей у коммерсанта в Подмосковье

"Московский патруль": в Москве начали судить блогера Шабутдинова

Новости регионов: снегопад продолжается в Сочи третий день подряд

Сброшенную со смотровой площадки в Ялте кошку Мусю спасли

Новости мира: в Южной Корее строящийся мост рухнул на рабочих

В Приморском крае сотрудники МЧС и местные жители тушат пламя, которое угрожает жилым домам в поселке Витязь. Из-за сильного ветра огонь распространяется очень быстро, меняя направление.

В Новокузнецке состоялось открытие нового терминала местного аэропорта, что улучшит условия для пассажиров, направляющихся в Кузбасс и на горнолыжный курорт Шерегеш. Терминал способен обслуживать более полутора миллионов человек в год, оснащен усовершенствованной системой досмотра и автоматической обработкой горнолыжного снаряжения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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