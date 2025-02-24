В Крыму задержали мужчину, сбросившего кошку с обрыва

В Крыму был задержан мужчина, который сбросил кошку Мусю с обрыва на территории "Ласточкиного гнезда". Она жила там на протяжении последних десяти лет и была любимицей туристов. Произошедшее вызвало эмоции как у местных жителей, так и у отдыхающих.

Задержанным оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. В настоящее время его доставляют в отдел полиции, где выясняются мотивы жестокого поступка.

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