Москвичи пожаловались на соседку, которая разводит собак на продажу в квартире

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Жильцы одного из домов на Маломосковской улице в Москве пожаловались на соседку и заявили, что та разводит пуделей на продажу в собственной квартире. В беседе с Москвой 24 они рассказали, что испытывают дискомфорт из-за постоянного лая собак и неприятного запаха в подъезде.

Жильцы дома отметили, что больше шума от животных наблюдают летом. Они также нашли предполагаемый телеграм-канал соседки, через который та занимается продажей щенков пуделя, той-терьера и чихуахуа.

Жительница Елена Бугреева рассказала, что ее соседка имеет высшее образование, однако на данный момент занимается продажей щенков. С ее слов, женщина регулярно устраивает потопы, из-за чего на стенах отходят обои. Также Елена рассказала, что соседка уже пять лет обещает съехать из квартиры.

"Она сказала: "Я от вас скоро уеду". Я говорю: "Ты врешь мне уже пять лет", – добавила Бугреева.

Юристы считают, что выход из подобных ситуаций есть. Так, например, недавно из столичной многоэтажки волонтеры спасли десятки кошек, которых мужчина держал в квартире в антисанитарных условиях. Теперь животным ищут новых хозяев, а их бывшего владельца обязали навести порядок.





Александр Инютин адвокат Обращаться по поводу таких нарушений можно как в прокуратуру районную, так и в соответствующие органы жилищной и санитарной службы всевозможные.

Ранее в Приморье женщина организовала в квартире питомник, в котором держала 65 кошек. Женщина приезжала раз в неделю, а также пренебрегала уборкой. Из-за этого в квартире скопился мусор и размножились насекомые. Из-за холода находящиеся в таких условиях животные болели.

Волонтеры выкупили у гражданки 65 котов, однако она не прекратила свою деятельность. Как сообщили зоозащитники, сейчас все котята нашли новые семьи.