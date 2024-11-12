Daily Mail: ученые разделили владельцев собак на три типа

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Исследователи из Университета Этвеша Лоранда провели опрос среди 800 владельцев собак об их отношениях со своими питомцами. В ходе исследования ученые выяснили, что их можно условно разделить на три категории.

"Интересно, что, хотя мы и собирали данные из онлайн-групп, посвященных собакам в семьях, владельцы были разными", – приводит Daily Mail слова ведущего автора исследования Лору Джиллет.

Хозяев животных спрашивали о том, что им нравится в своих питомцах и какую роль они играют в их жизни. По результатам исследования выяснилось, что почти все респонденты любят поддерживать со своей собакой физический контакт. Так ответили 97,6% участников опроса. Еще 93,7% владельцев животных указали, что ценят "безусловную любовь", которую им дарит животное, а также вид и красоту питомца (88,4%).

В результате ученые выявили три типа владельцев собак. Первый из них получил условное название "дружелюбный коллега" (31,1%). Такие хозяева склонны видеть в своих питомцах помощников и охранников, при этом имея сильную эмоциональную связь с животным. Люди, относящиеся к этому типу, чаще всего владеют бордер-колли, бельгийскими или немецкими овчарками.

Второй тип назвали "родителем собаки" (49,5%). В этом случае человек и животное имеют тесную связь на уровне, близком к взаимоотношениям, свойственным людям. При этом в таком случае хозяева не видят в своих питомцах практических функций. Как правило, они выбирают боксеров или такс.

Последний тип получил название "компаньон" (19,4%). Такие люди держат собак главным образом для общения, сохраняя при этом эмоциональную дистанцию. Чаще всего они отдают предпочтение таким породам, как муди, английский кокер-спаниель и лабрадор-ретривер.

Всех их объединяет любовь и привязанность к своим питомцам. Чтобы продлить им жизнь, необходимо уделять внимание их питанию, прогулкам, ежегодно делать прививки и регулярно посещать ветеринара, обратила внимание ветеринар первой категории Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева.

По ее словам, крупные породы собак достигают пожилого возраста в 7 лет, а маленькие – в 9.

