Прокуратура выявила квартиру в антисанитарном состоянии с 13 собаками в СЗАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура направила иск в защиту прав жителей многоквартирного дома и животных после выявления квартиры в антисанитарном состоянии с 13 собаками в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К прокуратуре обратились сами жители дома в Полесском проезде с жалобой о ненадлежащем содержании домашних животных в одной из квартир. В ходе проверки было установлено, что хозяйка держит у себя 13 собак породы йоркширский терьер.

При этом к питомцам она относится безответственно, уточнили в ведомстве, пояснив, что собаки находятся в антисанитарных условиях, без соответствующего ветеринарного ухода и прогулок на свежем воздухе.

Причем, как узнали правоохранители, женщина уже привлекалась к административной ответственности за уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек, а также за нарушение тишины. Однако все требования, касающиеся устранения нарушения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства, а также приведения квартиры в порядок, она игнорировала.

В результате нового иска собственнице грозят уже ранее предъявленные требования, а также запрет на содержание домашних животных в квартире, заключили в ведомстве.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала жительницу столичного района Ростокино отдать волонтерам 90 кошек, которых она держит в своей квартире. Отмечалось, что животные находятся в плачевном состоянии, а также жутких условиях.

Кроме того, москвичка снимает на камеру смерть животных и сообщает, что они умирают из-за нехватки пищи. В передаче кошек она отказывает и требует вернуть тех, кого волонтеры смогли забрать. Также женщина призывает отдать ей тела уже умерших животных.