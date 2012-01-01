Эксперт Толмачев назвал главные способы борьбы с нечистоплотными соседями

В Госдуме предложили многократно увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Насколько будет эффективна такая мера и как сами жильцы могут бороться с нечистоплотными соседями, разбиралась Москва 24.

Вонь, насекомые и грызуны

В России могут ужесточить ответственность за несоблюдение требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, соответствующий законопроект уже прорабатывается в Госдуме. Если документ будет принят, штрафы за антисанитарию в квартирах увеличатся в десятки раз: до 25 тысяч рублей для физических лиц, до 500 – для юридических.

По мнению депутата, нынешние санкции недостаточно эффективно пресекают нарушения норм гигиены. Также он подчеркнул, что от действий недобросовестных жильцов рыночная стоимость и аренда жилья снижается, а от этого страдают в первую очередь законопослушные граждане.

Часто невыносимые условия возникают из-за ненадлежащего содержания соседями большого количества животных. К примеру, в январе 2025-го стало известно о 66-летней москвичке, которая держала дома около 90 кошек. Из-за отсутствия ухода они страдали от гнойных инфекций, диареи и прочих болезней, в результате чего умирали. Сама владелица отказывалась передавать кошек на лечение и требовала вернуть ей тех животных, которых уже удалось забрать волонтерам.

Вместе с тем некоторые создают в своих квартирах настоящие свалки. В июле 2024-го нижегородец даже застрял в собственном хламе: пенсионер накопил столько мусора, что больше не мог перемещаться между комнатами. Вызволять его пришлось полицейским и спасателям, которые даже надели противогазы из-за резкого запаха. Чтобы освободить проход, они разгребали кучи лопатами, сообщал РЕН ТВ.

По данным СМИ, мужчина приносил домой отходы долгие годы, причем порой возвращался "с двумя сумками наперевес". Как следствие – в жилье завелись многочисленные грызуны и насекомые, которые начали плодиться и проникать в том числе к соседям.

Упростить порядки

Повышение штрафов за антисанитарные условия в квартирах не приведет к снижению количества таких правонарушений, предположила в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ В многоквартирном доме мы все заложники того, кто является нашим соседом и нарушает правила проживания. И как воздействовать на такого человека – большая проблема. Во-первых, в неблагоприятное состояние квартиру обычно приводят те, кто находится в не совсем адекватном состоянии, а во-вторых, зачастую с них нечего взять.

По словам депутата, ситуация осложняется особенностями правоприменительной практики. Чтобы привлечь таких граждан к ответственности, полиция или Роспотребнадзор должны установить факт нарушения. Однако сделать это получится, только попав в само помещение.

"В соответствии с Конституцией существует неприкосновенность жилища. Если человек никого не пускает, зайти в квартиру можно только по решению суда. Но туда не очень охотно идут сами надзорные органы, поскольку это затратно с точки зрения денежных ресурсов и времени. То есть, пока они дойдут до суда, пока добьются решения, придется ждать вплоть до нескольких лет", – указала Разворотнева.

По мнению депутата, бороться с проблемой нужно упрощением процедуры фиксации факта антисанитарии.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Я сейчас разрабатываю законопроект об уставе многоквартирного дома, где можно будет прописать, например, правила содержания домашних животных. Жильцы будут принимать документ на общем собрании. В итоге, если кто-то нарушит правила, собственники сами смогут это зафиксировать, не привлекая надзорные органы.

Решение в другой плоскости

Жильцы уже сейчас вправе привлекать соседей к ответственности за нарушения санитарных требований на общем собрании большинством голосов, утверждает председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. По его словам, соответствующие нормы действуют в России несколько десятилетий.

"Первый способ наказания – сообща потребовать возместить ущерб от беспорядка через суд. И он встанет на сторону людей, потому что нарушены их спокойствие и комфорт", – отметил эксперт.





Александр Толмачев председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Второй, более жесткий путь, – добиться лишения собственности. Если из-за антисанитарии в одной квартире пострадало имущество всего дома, можно обратиться через прокуратуру в суд. Тогда жилье нарушителя продадут с аукциона: часть средств пойдет на погашение ущерба, а вторая, если остается, отойдет владельцу.

Толмачев добавил, что самого нарушителя переселят на шесть квадратных метров, что минимальная норма для общежития.

В случае, если жилье муниципальное, принуждать к выселению нужно через муниципалитет, заключил эксперт.