Ученый Золотарева: в старых обоях могут развиваться плесневые грибы

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В старых обоях в условиях плохой вентиляции, протечек, высоких температур или влажности могут развиваться плесневые грибы, сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе в "Газетой.ру".

По ее словам, в составе старых обоев и клея могут присутствовать различные органические вещества, такие как крахмал, древесные и хлопковые волокна. Эти компоненты служат пищей для грибов, которые могут вызывать аллергические реакции, астму и другие проблемы с дыханием.

Помимо этого, в старых обоях могут содержаться свинец и другие тяжелые металлы, которые применялись в прошлом при изготовлении красок и клея, отметила ученый. Так, свинец может вызвать проблемы со здоровьем, включая неврологические расстройства, задержку в развитии у детей и повреждение почек.

Также в обществе существует мнение, что в старых обоях содержится формальдегид. Производители используют его как консервант и связующее вещество.

"Длительное воздействие формальдегида может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая респираторные заболевания и аллергические реакции", – добавила специалист.

Однако не все виды обоев содержат формальдегид. В частности, в обоях из бумаги и флизелина его быть не должно. В то время как виниловые обои могут содержать остаточное количество формальдегида и выделять его в воздух. Однако все обои проходят обязательную проверку качества и должны иметь сертификат, подтверждающий соответствие уровня формальдегида в воздухе установленным нормам.

Важно учитывать, что формальдегид постепенно испаряется в процессе использования. Уже через полгода его количество уменьшится на 50% от первоначального. Поэтому необходимо регулярно проветривать помещение с недавно проведенным ремонтом.

Вероятность выделения формальдегида старыми обоями минимальна. Если он и присутствовал в них изначально, то за годы использования успел выветриться, подытожила Золотарева.

Между тем строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что близость к подвалу и плохие швы провоцируют появление влаги на стенах квартиры. Он предупредил, что угловое расположение квартиры ухудшит ситуацию.

Кроме того, на нижних этажах может нарушиться гидроизолирующий слой между подвалом и полом. В этом случае можно проложить рулонную гидроизоляцию и промазать нижнюю часть стен специальной мастикой, сказал эксперт.