Эксперт Васильев: влага на стенах появляется из-за близости к подвалу и плохих швов

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Близость к подвалу и плохие швы провоцируют появление влаги на стенах квартиры. Такое заявление сделал строительный эксперт Федор Васильев, сообщает News.ru.

Появление влаги в квартире он назвал типичной ситуацией для панельных домов, построенных 20–30 лет назад. Это происходит из-за разгерметизации швов и образования "мостика холода", вследствие чего стена замерзает. Десятки лет утепляющие материалы накапливали влагу, также они могли просто деформироваться и перестать выполнять свою функцию, объяснил Васильев.

В этом случае эксперт рекомендовал обратиться в управляющую компанию с требованием заменить межпанельный утеплитель и дополнительно гидрозолировать швы, когда на стенах начинают образовываться разводы. Если у стен нет наружного утепления, то между ней и утеплителем в квартире появляется точка росы – температура, при которой возникает конденсат.

Васильев предупредил, что угловое расположение квартиры ухудшит ситуацию. Он посоветовал согласовать внешнее утепление помещений с управляющей компанией.

Кроме того, на нижних этажах может нарушиться гидроизолирующий слой между подвалом и полом. В этом случае можно проложить рулонную гидроизоляцию и промазать нижнюю часть стен специальной мастикой, сказал эксперт.

"Если влага появилась в квартирах под крышей, в этом случае также могут быть виновны растрескавшиеся межпанельные швы или отсутствие внешнего утепления. Все же основной подозреваемый – это протекающая кровля. Обратитесь в УК и потребуйте провести проверку и, если это необходимо, ремонт кровли", – подытожил собеседник издания.

Ранее Васильев рассказал, что ремонт в квартире экономкласса обойдется в 3–5 тысяч рублей за квадратный метр. Работы включают в себя косметические изменения, замену пола, покраску стен и потолков.

Ремонт среднего же уровня выйдет в 5–12 тысяч рублей за "квадрат".