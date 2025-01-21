Московский зоопарк призвал жительницу Ростокина отдать 90 кошек волонтерам

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Порядка 90 кошек держит в своей квартире и не отдает волонтерам 66-летняя жительница столичного района Ростокино. Об этом заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Десятки животных, находящихся в плачевном состоянии – больных, слабых, едва живых, – пребывают в жутких условиях, вынужденные годами ютиться в тесных переносках", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам гендира зоосада, москвичка снимает на камеру смерть животных и невозмутимо сообщает, что они умирают из-за нехватки пищи. В передаче кошек она отказывает и требует вернуть тех, кого волонтеры смогли забрать. Также женщина призывает отдать ей тела уже умерших животных, подчеркнула Акулова.

"Животные, которым удалось спастись, находятся в катастрофическом состоянии. Они страдают от гнойных инфекций, диарей, респираторных заболеваний, гингивитов и прочих болезней", – указала она.

Акулова призвала срочно оказать помощь животным, изъяв их из-под опеки женщины.

Ранее юристы рассказали, что для борьбы с подобными соседями, которые содержат по 50–60 животных в однокомнатной квартире, стоит сначала выяснить статус человека – снимает ли он жилье или является собственником. Затем можно провести общее собрание жильцов, вынеся решение о ненадлежащем содержании квартиры. В крайнем случае придется доводить дело до суда, чтобы человека выселили.

