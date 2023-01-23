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23 января, 18:57

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Ветеринар раскрыла подробности спасения порядка 100 кошек из квартиры в Обнинске

"Всюду жуткая вонь". В Обнинске спасли из однушки порядка 100 кошек

В Обнинске Калужской области пришлось вскрыть одну из квартир после жалоб соседей на шум и антисанитарию из-за проживавших там кошек. Выяснилось, что внутри были заперты около ста животных. Многие из них страдали от истощения и болели. Хозяйка жилплощади периодически навещала питомцев, но сама с ними не жила. Рассказываем подробности и выясняем, как бороться с подобными случаями.

Сто голодных кошек

Фото: телеграм-канал "Перископ Обнинска"

В Обнинске Калужской области соседи подали в суд на владелицу "кошачьей" квартиры в доме на Белкинской улице. Жильцов беспокоила антисанитария, неприятные запахи и постоянный шум, который создавали находившиеся там животные. Хозяйку обязали освободить жилье от питомцев, однако сама она этого не сделала, рассказали в региональном управлении федеральной службы судебных приставов.

"В добровольном порядке должники решение суда не исполняли, в связи с чем было принято решение о принудительном вскрытии квартиры. Судебные приставы привлекли к исполнительным действиям сотрудников МЧС, полицию, представителей администрации города и зооволонтеров, которые вызвались помочь – забрать и пристроить кошек, находящихся в квартире", – пояснили в ведомстве.

Владелица ветклиники в Обнинске, ветеринар Ольга Грибенко, которая присутствовала при этом, рассказала, что в однокомнатной квартире были заперты порядка ста кошек. Животные заполонили весь коридор, оккупировали шкафы и полки в комнате. По словам ветеринара, многие из них были истощены и болели. В самой квартире стояла жуткая вонь. Грибенко добавила, что была знакома с хозяйкой жилплощади.

"Она раньше иногда к нам приходила лечить котов, но никто никогда не предполагал, сколько животных живет в ее квартире... Они живут там два года, на полу в туалете раскидан кошачий наполнитель, которого на всех, конечно, не хватает, всюду жуткая вонь", – подчеркнула владелица ветклиники.

Грибенко добавила, что хозяйке питомцев около 40 лет, сама она с ними не жила.

Хозяйка квартиры приходит иногда, чтобы покормить животных. Но на момент вскрытия квартиры там стояла только кастрюля с кашей! Лотков нет. У соседей снизу моча капает с потолка.
Ольга Грибенко
владелица ветклиники в Обнинске

По словам ветеринара, в настоящий момент кошек осматривают, стерилизуют и лечат. Некоторых животных даже удалось пристроить в добрые руки. Грибенко надеется, что хороший дом получится подыскать всем усатым.

Борьба с собирательством

Фото: телеграм-канал "Перископ Обнинска"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал Москве 24 ситуацию в Обнинске. В своей практике депутат сталкивался с квартирами, в которых жили по 30 или 40 кошек.

Есть люди, которые спасают домашних животных и обеспечивают им все условия. Но есть те, кто просто занимается собирательством. В этих историях зачастую серьезная помощь требуется не только животным. Но и помощь медицинского характера человеку, который их собрал.
Владимир Бурматов
первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Бурматов привел в пример историю, которая произошла в Москве в мае 2021 года. Тогда женщина выбросила с балкона 13-го этажа около 15 кошек.

"Некоторые из них погибли, некоторые покалечились. Мы занимались этими кошками в плане лечения, пристраивали их. А сама женщина отправилась в спецучреждение, где ей оказывали психиатрическую помощь", – объясняет депутат.

Для того чтобы помочь разрешить ситуацию с квартирами, переполненными питомцами, Минсельхозу необходимо разработать специальный документ, считает он. Речь идет о ветеринарных правилах содержания животных.

В этом подзаконном акте должно быть четко прописано, в каких условиях животные должны содержаться. Его до сих пор нет. Из-за этого страдают абсолютно все – и животные, и люди. Причем как соседи, так и сами владельцы питомцев, потому что возникает конфликт.
Владимир Бурматов
первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

По мнению парламентария, появление такого документа значительно упростило бы разрешение конфликтов. В частности, после реакции жителей квартиру бы проверяли на соответствие ветеринарным требованиям к содержанию животных. "Например, проводится замер по аммиаку и шуму. В случае превышения – животных придется перевести в более достойные условия", – говорит Бурматов.

В то же время вводить лимит на количество животных в квартире – не выход, полагает депутат. По его словам, главное все-таки – не квадратные метры, а условия, в которых проживают питомцы. Если хозяева ухаживают за животными и жизнь любимцев не создает проблем окружающим, даже повышенное число кошек вполне допустимо, заключил Бурматов.

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