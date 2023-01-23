Ветеринар раскрыла подробности спасения порядка 100 кошек из квартиры в Обнинске

В Обнинске Калужской области пришлось вскрыть одну из квартир после жалоб соседей на шум и антисанитарию из-за проживавших там кошек. Выяснилось, что внутри были заперты около ста животных. Многие из них страдали от истощения и болели. Хозяйка жилплощади периодически навещала питомцев, но сама с ними не жила. Рассказываем подробности и выясняем, как бороться с подобными случаями.
Сто голодных кошек
В Обнинске Калужской области соседи подали в суд на владелицу "кошачьей" квартиры в доме на Белкинской улице. Жильцов беспокоила антисанитария, неприятные запахи и постоянный шум, который создавали находившиеся там животные. Хозяйку обязали освободить жилье от питомцев, однако сама она этого не сделала, рассказали в региональном управлении федеральной службы судебных приставов.
"В добровольном порядке должники решение суда не исполняли, в связи с чем было принято решение о принудительном вскрытии квартиры. Судебные приставы привлекли к исполнительным действиям сотрудников МЧС, полицию, представителей администрации города и зооволонтеров, которые вызвались помочь – забрать и пристроить кошек, находящихся в квартире", – пояснили в ведомстве.
Владелица ветклиники в Обнинске, ветеринар Ольга Грибенко, которая присутствовала при этом, рассказала, что в однокомнатной квартире были заперты порядка ста кошек. Животные заполонили весь коридор, оккупировали шкафы и полки в комнате. По словам ветеринара, многие из них были истощены и болели. В самой квартире стояла жуткая вонь. Грибенко добавила, что была знакома с хозяйкой жилплощади.
"Она раньше иногда к нам приходила лечить котов, но никто никогда не предполагал, сколько животных живет в ее квартире... Они живут там два года, на полу в туалете раскидан кошачий наполнитель, которого на всех, конечно, не хватает, всюду жуткая вонь", – подчеркнула владелица ветклиники.
Грибенко добавила, что хозяйке питомцев около 40 лет, сама она с ними не жила.
По словам ветеринара, в настоящий момент кошек осматривают, стерилизуют и лечат. Некоторых животных даже удалось пристроить в добрые руки. Грибенко надеется, что хороший дом получится подыскать всем усатым.
Борьба с собирательством
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал Москве 24 ситуацию в Обнинске. В своей практике депутат сталкивался с квартирами, в которых жили по 30 или 40 кошек.
Бурматов привел в пример историю, которая произошла в Москве в мае 2021 года. Тогда женщина выбросила с балкона 13-го этажа около 15 кошек.
"Некоторые из них погибли, некоторые покалечились. Мы занимались этими кошками в плане лечения, пристраивали их. А сама женщина отправилась в спецучреждение, где ей оказывали психиатрическую помощь", – объясняет депутат.
Для того чтобы помочь разрешить ситуацию с квартирами, переполненными питомцами, Минсельхозу необходимо разработать специальный документ, считает он. Речь идет о ветеринарных правилах содержания животных.
По мнению парламентария, появление такого документа значительно упростило бы разрешение конфликтов. В частности, после реакции жителей квартиру бы проверяли на соответствие ветеринарным требованиям к содержанию животных. "Например, проводится замер по аммиаку и шуму. В случае превышения – животных придется перевести в более достойные условия", – говорит Бурматов.
В то же время вводить лимит на количество животных в квартире – не выход, полагает депутат. По его словам, главное все-таки – не квадратные метры, а условия, в которых проживают питомцы. Если хозяева ухаживают за животными и жизнь любимцев не создает проблем окружающим, даже повышенное число кошек вполне допустимо, заключил Бурматов.