Москвичка рассказала о жизни с 70 кошками, доставшимися от бабушки

Фото: предоставлено Еленой

Жительница Савеловского района Елена рассказала Москве 24, что хочет раздать 70 кошек, которые проживают в ее квартире.

Питомцы достались Елене от бабушки, которая умерла два года назад. Первые животные появились в квартире еще 15 лет назад и потом стали размножаться.

"После умершей бабушки они мои. Я ей помогала чем могла, а когда она умерла, получилось, что все кошки мои", – рассказала москвичка.

По словам Елены, раньше животных в квартире было больше, но часть из них погибла. Те, что остались, уже стерилизованы. Это помогли сделать волонтеры: они собрали в соцсетях деньги и организовали стерилизацию.





Елена владелица кошек Вообще кошек было 200, но они поумирали. Я работаю почтальоном. Может, какую-то заразу принесла на тапочках, они начали умирать... Я плакала сильно.

Елена сообщила, что одну комнату, где жила бабушка, решили продать. И покупатели потребовали избавиться от кошек. "Там сейчас пока никто не живет, но уже пришли люди, которые будут там жить, поэтому нужно кошек отдать кому-нибудь. Они уже знали об этой ситуации", – рассказала она.



Соседи жаловались на нахождение такого большого количества животных в квартире, но разговор с хозяйкой ни к чему не привел. Теперь Елена приняла решение раздать кошек в добрые руки. "Главное, чтобы их не в приют забрали, в приюте они умрут. Они ласковые, едят что хочешь, даже хлеб. Кошки умные, понимают человеческую речь и чувствуют настроение", – отметила женщина.

Себе Елена решила оставить около пяти кошек, включая черного кота с белыми лапками, который "отгоняет злых духов".

