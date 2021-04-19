Более 20 кошек погибли от голода в квартире в Челябинске

11:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 40 кошек были заперты в квартире в Челябинске из-за отсутствия хозяйки, порядка 20 из них погибли. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
О том, что в данной квартире хозяйка не появлялась два месяца, рассказала ее соседка. По предварительным данным министерства, часть кошек погибла из-за того, что они были вынуждены поедать друг друга из-за отсутствия пищи.
"Сообщение зарегистрировано в отделе полиции "Советский". Материалы направлены в службу участковых уполномоченных. Полиция проводит проверку по данному факту", – отметил собеседник в полиции.
Волонтер Марина Щиковская рассказала, что в настоящее время в ветеринарной клинике находятся 16–17 кошек. Все они больные и истощенные. Некоторым животным необходимо удалять глаза, также есть две кошки с переломом лапы и черепно-мозговой травмой.
Ранее в Волгоградской области женщина скончалась от бешенства после укуса своей домашней кошки. В середине марта в местную больницу обратилась 60-летняя жительница Новоаннинского района с подозрением на коронавирус, однако врачи диагностировали у нее бешенство.
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