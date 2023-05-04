Юрист назвал способы борьбы с соседями, которые нарушают санитарные нормы

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В Союз юристов чаще всего приходят граждане, которые жалуются на антисанитарию у соседей. В борьбе с такими людьми поможет обращение в суд, проведение психологической экспертизы или уговоры. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам доктора юридических наук, заместителя председателя Союза юристов Москвы Александра Толмачева, обращения по поводу людей, не соблюдающих чистоту в собственной квартире и мешающих другим жильцам, являются самыми неприятными.

"Неприятные обращения о соседях, например, каких-нибудь бабках или дедках, которые содержат по 50–60 кошек в однокомнатной квартире. Невозможная вонь не только в подъезде, но и во всем доме. Такие ситуации бывают сплошь и рядом", – отметил он.

Первое, с чего юрист советует начать, это с выяснения статуса соседа, является ли он собственником квартиры или снимает ее. Он подчеркнул, что по закону ответственность за недвижимость несет только собственник.

"Это человек, который отвечает за расходы содержания жилья в надлежащем состоянии и соблюдает нормы общежития. То есть, мы живем в многоквартирном доме, мы должны понимать, что мы не одни", – объяснил Толмачев.

В случае когда соседи не могут прийти к единому решению, юрист предлагает провести общее собрание жильцов, где должно быть принято решение о ненадлежащем содержании данным собственником этой квартиры.

По его словам, если факт того, что гражданин довел санитарное состояние дома до невозможного, подтверждается, то решение о его выселении может принять суд, на котором от лица соседей будет выступать прокуратура.

"Грубо говоря, если собрание приняло решение выселить этого человека, то в суде коллективно выступить не может. По закону для этого требуется муниципальные органы власти, например, районная администрация. В этом случае через прокурора района они возбуждают против человека исковое производство о ненадлежащем содержании имущества", – разъяснил эксперт.

Суд сталкивается с подобными прецедентами редко, но выселения все же происходят, отметил Толмачев. Перед судьей встает вопрос о том, куда он может выселить человека.

Он сравнил процедуру выселения согласно Жилищному кодексу с нормами, которые применяются по отношению к неплательщикам.

"В этом случае они могут выселить человека в неблагоустроенное жилье. Процедура занимает приблизительно полтора года", – сказал эксперт.

Вторым способом, который может помочь жильцам решить проблему, Толмачев назвал проведение психологической экспертизы. Проявить инициативу по организации проверки человека могут соседи, выступая в суде. Они вызывают к многоквартирному дому бригаду медиков, которые проводят обследование.

Юрист подчеркнул, что для принудительного отправления на лечение человека требуется решение суда.

"Поэтому соседи должны засучить рукава и в суде доказывать необходимость экспертизы. Просто так это сделать не получиться. Без суда скорая психиатрическая помощь принимает заявления, только в том случае, если человек делает то, что угрожает здоровью и жизни его или окружающих", – сказал он.

Выселение соседей, не соблюдающих санитарные нормы, требует времени и финансов, отметил эксперт, так как для человека придется искать похожую квартиру в том населенном пункте, в котором он и проживает.

"Есть третий вариант, когда такое поведение наблюдается у нанимателя. Решить проблему будет проще, это муниципальная собственность. В этом случае районная власть, как собственник, имеет право силовым порядком, без участия суда, выселить его в иное неблагоустроенное место", – рассказал Толмачев.

Если человек проживает в частной собственности, то ответственность за квартиру несет человек, который изначально сдал ему квартиру. По словам юриста, в таких случаях собственники чаще всего сами расторгают договор.

Спикер подчеркнул, что решить этот вопрос можно и без участия суда, при помощи уговоров. В случае, если у соседа проживают животные, юрист не советует травить их, так как за это следует уголовная ответственность.

К тому же, если человек болен, то такой поступок усугубит его состояние, резюмировал Толмачев.

Ранее кандидат юридических наук Андрей Некрасов объяснял, в каких ситуациях закон допускает лишение человека квартиры. В случаях, если человек не справился с долговой нагрузкой или нарушает права соседей, он может быть выселен. Он добавил, что любое лишение имущества производится в рамках судебного решения.

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