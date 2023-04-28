Юрист рассказала о новых правилах поверки газовых счетчиков с 1 мая

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Ужесточение правил поверки газовых счетчиков с 1 мая позволит снизить риск переплаты по причине сбоя показаний, а также поможет выявить различные махинации с прибором учета. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко в интервью агентству "Прайм".

Эксперт напомнила, что с 1 мая вступает в силу ГОСТ Р 8.1017–2023. По новым правилам, мастер проверит, есть ли на счетчике малейшие признаки того, что на нем когда-либо были установлены магнитные устройства для искажения показаний. Если такой факт установят, то на собственника составят акт.

По словам Кудерко, новые правила носят не только экономический смысл, но и обеспечивают безопасность. Так, поверка счетчиков будет проводиться по четырем пунктам, что позволит избежать вероятности утечки газа и предотвратить все негативные последствия в связи с этим.

Как правило, поверка проходит прямо в квартире, она включает в себя внешний осмотр на предмет повреждений, опробование, определение перепада давления и погрешности в учете. При этом проводить такую поверку имеют право только специализированные организации с аккредитацией. Список таких компаний можно посмотреть на сайте Росаккредитации.

После поверки специалист составляет акт и данные вносятся в паспорт счетчика. Юрист напомнила, что юридическую силу имеют только те данные, которые отражены в электронном реестре Росстандарта. Также не лишним будет отследить своевременность и правильность внесения таких данных проверяющей организацией, так как за нарушение сроков предусмотрена гражданская ответственность.

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