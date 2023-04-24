В Москве ведется работа по повышению энергоэффективности строительных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент градостроительной политики Москвы занимается подготовкой предложений по снижению влияния на климат и по адаптации к его изменениям, а также разработкой документации в сфере повышения энергоэффективности строительных объектов города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Специалисты разрабатывают методические документы в области повышения энергоэффективности зданий и сооружений с целью сокращения углеродных выбросов при их эксплуатации", – рассказала начальник отдела инновационного развития строительной отрасли департамента Светлана Марченкова.

Кроме того, департамент, по ее словам, участвует в столичном проекте "Умный дом" и занимается интеграцией данных счетчиков с автоматизированными информационными системами.

Как отметила Марченкова, в прошлом году в Москве завершилось исследование влияния изменения климата на здания и стройматериалы. По его итогам были предложены соответствующие изменения в нормативно-технических документах. Результаты исследования также внесли в московский территориальный строительный каталог, в котором содержится информация о стройматериалах, оборудовании, технологиях и прочем.

Представитель департамента добавила, что при проектировании и строительстве домов по программе реновации применяются самые высокие требования по энергоэффективности.

Между тем глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что "зеленые" стандарты используются не только в рамках реновации, но и в других программах, например при ремонте и строительстве городских поликлиник. По его словам, адаптация города к изменению климата, а также его декарбонизация в конечном итоге приведут к повышению качества жизни горожан.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что документооборот на 611 строительных объектах Москвы перевели в электронный вид. Это позволило сократить бюрократические процессы в 5–6 раз, а также повысить их прозрачность.

