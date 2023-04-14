Эксперт предупредил о рисках ремонта техники на дому

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В России распространились мошеннические сервисные центры, большинство их схем строятся вокруг ремонта на дому. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта Илью Карпука.

"Обычно после приглашения в официальный сервис и просьбы оставить технику на некоторое время для диагностики торопливые клиенты начинают искать дальше и попадают на объявления, которыми уклеены все подъезды – частный мастер, ремонт на дому", – отметил он.

По словам собеседника издания, граждане вызывают мастера, который просит подписать документ, а после окончания работы предоставляет крупный чек. Некоторые клиенты подписывают бумаги до выполненной работы, а стоимость вписывается уже после ремонта, объяснил эксперт.

"Такие специалисты называют себя "чекорубы". Потом в группах по интересам они делятся своими успехами – кто сколько за день нарубил", – указал он.

Карпук обратил внимание на то, что мошенники могут зарабатывать на ремонте электроники, гаджетов и бытовой техники. Он посоветовал россиянам изучить отзывы о мастерах и не подписывать документы до окончания работ.

Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при установке умных счетчиков. Необходимо определить, какие специалисты могут заходить в квартиру. В настоящее время работники ресурсоснабжающих организаций могут прийти, если вышел срок эксплуатации счетчиков.

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