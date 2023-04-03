Россиянам рассказали, как избежать мошенников при установке умных счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при установке умных счетчиков. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главу ассоциации "Некоммерческое партнерство "Национальный жилищный конгресс" Татьяну Вепрецкую.

Эксперт прокомментировала предложение российского министерства строительства обязать граждан впускать в квартиры работников ЖКХ. По ее мнению, такая инициатива актуальна, поскольку россияне часто не впускают домой сотрудников ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, граждане могут сделать ремонт, перекрыв доступ к приборам учета воды и отопления, что в результате мешает предоставлять качественное обслуживание.

По словам Вепрецкой, жильцов будут заранее оповещать о приходе специалистов. Это поможет не допустить случаев мошенничества. Граждане могут получать такие сообщения через личные кабинеты государственных систем или управляющих компаний.

"Самое главное в этом вопросе, что будет согласовываться наперед время прибытия сотрудника, которое можно проверить через личный кабинет. Чем больше будет публичности, тем меньше будет мошенников и проблем с незаконными покупками приборов учета", – подчеркнула она.

Необходимо будет определить, какие специалисты могут заходить в квартиру, добавила эксперт. В настоящее время работники ресурсоснабжающих организаций могут прийти, если вышел срок эксплуатации счетчиков.

Ранее сообщалось, что жителей России могут обязать впускать в свои квартиры и частные дома работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков.

Глава IT-компании "Философт" Иван Власов считает, что в законе необходимо указать обязанность владельца жилья предоставлять доступ к счетчикам.

В свою очередь, в Госдуме поддержали данную инициативу. Однако депутат Павел Качкаев указал на то, что в последнее время в стране все чаще стали предлагать свои услуги псевдокомпании. По его словам, уже были случаи, когда в доме взрывался газ, а затем выяснялось, что организация, которая отвечала за обслуживание, деньги взяла, но ничего не сделала.



Россиян могут обязать впускать в квартиры работников ЖКХ для установки новых счетчиков

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