В Госдуме оценили идею обязать граждан впускать в квартиры работников ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме поддержали предложение министерства строительства РФ обязать россиян впускать в квартиры работников жилищно-коммунального хозяйства. Свое мнение по данному вопросу высказал первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев. Об этом пишет RT.

"Я, в принципе, с Минстроем согласен. Потому что очень много вопросов и по газу, и по водоснабжению, и по неправильной эксплуатации электроприборов", – отметил он.

Однако Качкаев указал на то, что в последнее время в стране все чаще стали предлагать свои услуги псевдокомпании. Он рассказал, что уже были случаи, когда в доме взрывался газ, а затем выяснялось, что организация, которая отвечала за обслуживание, деньги взяла, но ничего не сделала.

В квартиру к людям должны приходить только компетентные специалисты, у которых есть с собой документы, подчеркнул эксперт.

"Если это ресурсоснабжающая компания, например, по воде, то они должны иметь официальные документы. А может быть (приходить. – Прим. ред.) в сопровождении кого-то из управляющей компании, чтобы не просто заходил кто хочет", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что жителей России могут обязать впускать в свои квартиры и частные дома работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Речь идет о приборах учета горячей и холодной воды, а также отопления.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева допустила проведение ускоренных судов для подобных ситуаций. Кроме того, по ее мнению, штрафы тоже могут помочь в стимулировании граждан.

В свою очередь, глава IT-компании "Философт" Иван Власов считает, что в законе необходимо указать обязанность владельца жилья предоставлять доступ к счетчикам.



Россиян могут обязать впускать в квартиры работников ЖКХ для установки новых счетчиков

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