Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с поддельными чеками на технику

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В Сети распространилась новая мошенническая схема, согласно которой злоумышленники предлагают приобрести фальшивый чек на технику из крупных магазинов, чтобы потом перепродать ее под видом новой, сдать в ремонт по гарантии или перепродать на вторичном рынке, сообщила директор Центра компетенций по цифровой экономике и GR IT-компании АТОЛ Юлия Русинова.

Эксперт рассказала, как при покупке гаджета с рук отличить фальшивый чек от настоящего. Для этого, по ее словам, необходимо установить разработанное ФНС приложение "Проверка чека". После запуска программы нужно навести камеру смартфона на QR-код в чеке. Помимо этого, продолжила эксперт, подлинность чека можно проверить на сайте kkt-online.nalog.ru.

"Если вы увидите надпись "некорректный чек", то перед вами однозначно подделка. В том же приложении вы можете оставить жалобу на данного продавца", – приводит слова Русиновой агентство "Прайм".

Эксперт предупредила, что данные в фальшивых чеках могут быть скопированы с настоящих, поэтому необходимо сверять информацию из бумажной версии документа и с сайта или приложения для проверки. В частности, пояснила специалист, нужно обратить внимание на то, совпадают ли день и время покупки и наименование товара.

В то же время эксперт отметила, что уведомление о том, что чек корректен, еще не означает, что нужно верить продавцу. Бывают ситуации, пояснила она, когда чек оформлен по всем требованиям, однако он был выбит неизвестным магазином. В этом случае речь может идти о подставной компании, а на чеке могут быть указаны реквизиты мошенников.

Ранее аналитики выяснили, что в последние месяцы с попытками мошенничества столкнулись 82% россиян. В тройку распространенных мошеннических схем вошли предложения заработать в интернете на "инвестициях", звонки представителей "банков" или "правоохранительных органов", а также письма, содержащие вирусы или вредоносные ссылки.

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