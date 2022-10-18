Россиянам рассказали о схемах злоумышленников, предлагающих удаленную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аферисты часто предлагают жителям России удаленную подработку, у которой могут быть заманчивые условия, отметил эксперт по кибербезопасности Александр Вураско. По его мнению, злоумышленники нередко используют желание людей найти легкую работу в дистанционном формате.

Эксперт поделился, что аферисты пользуются двумя видами мотивации – негативной и позитивной. Первая из них транслирует проблемы, вторая играет на перспективе того, кто хочет развиваться в своей деятельности.

"Схемы, связанные с заработком, обычно предполагают позитивную мотивацию. Акцент делается на людей, которые хотят дополнительно заработать деньги, причем желательно дистанционно и без лишних усилий", – отметил Вураско в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что часто аферисты предлагают что-то купить до того, чтобы устроиться на работу. В качестве примера Вураско привел покупку униформы или оборудования, некоторые могут потребовать приобрести софт для выполнения тех или иных задач.

Мошенники, отметил эксперт, иногда даже пополняют счет работника, но в конце эти суммы пропадают.

Ранее эксперт по кибербезопасности Вячеслав Демин рассказал, что некоторые приложения телефона могут отправлять вместо хозяина сообщения, записывать звук с помощью микрофона или передавать данные о геопозиции. По его мнению, подобные разрешения могут быть опасными для пользователя.

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