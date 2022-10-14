Более 80% россиян столкнулись с мошенничеством в последние полгода

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Большинство россиян в последние месяцы столкнулись с попытками мошенничества. Речь идет о 82% российских граждан, сообщает RT, ссылаясь на результаты опроса, проведенного экспертами Аналитического центра НАФИ.

Специалисты выделили несколько наиболее распространенных мошеннических схем. В пятерку вошли предложения заработать в интернете на "инвестициях", к примеру, вложив деньги в криптовалюту. О таких сообщениях рассказали 55% опрошенных.

Второе место заняли звонки представителей "банков" или "правоохранительных органов", которые пытаются узнать данные банковских карт или получить доступ к личному счету жертвы. С этим сталкивались 54% россиян.

На третьем месте письма, содержащие вирусы или вредоносные ссылки. Мошенники рассылали такие сообщения, чтобы заблокировать цифровое устройство жертвы и потребовать деньги для разблокировки. На подобные сообщения пожаловались 39% россиян.

На четвертом месте в антирейтинге предложения получить выплату или компенсацию от "государства", для оформления которой нужно сообщить данные банковской карты. На пятом месте просьбы о переводе средств для "помощи" знакомым или оформления "выигрыша".

Также россияне сталкивались с мошенниками при покупке или продаже товаров в интернете (29%) или попадали на поддельные страницы известных брендов (22%).

По словам аналитиков, доля россиян, заявляющих о попытках мошенничества, за последние полгода выросла с 58 до 82%.

Гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева считает, что всплеск мошенничества обычно случается в периоды социально-экономических изменений.

Ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал о признаках, которые могут указывать на незаконную прослушку телефона. По его мнению, слишком скорый расход заряда смартфона, самозапуск микрофона или видеокамеры могут говорить о подобном вмешательстве.



"Московский патруль": телефонные аферисты

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