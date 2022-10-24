Юрист предупредил о новой схеме мошенничества на основе инвестиций

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал об одной из популярных схем мошенников, связанной с "инвестированием" в какие-либо проекты и инвестиционные фонды. Об этом сообщает RT.

Обман подразумевает создание сайта-двойника, копирующего площадку для инвестирования в популярном финансово-кредитном учреждении.

"Злоумышленники для начала выгодного инвестирования просят жертву перевести деньги самому себе на QIWI-кошелек, чтобы открыть брокерский счет", – рассказал Соловьев.

Затем на телефон пользователя приходит сообщение с запросом денег и кода. Злоумышленник, который играет роль "менеджера инвестиционной компании", объясняет, что код нужен для открытия брокерского счета.

Если жертва сообщает код, с ее счета списываются деньги. Мошенники могут позвонить и на следующий день, сообщив, что деньги списались ошибочно, поэтому нужно ввести ту же сумму повторно, чтобы вернуть ранее утраченное.

Ранее сообщалось, что Аналитический центр НАФИ провел опрос о случаях мошенничества в РФ. Исследование показало, что в последние месяцы 82% граждан столкнулись с попытками обмана, причем чаще всего злоумышленники предлагали жертвам заработать в интернете на "инвестициях".



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