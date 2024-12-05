Mash: Собачий "Оскар" не допустил собаку к конкурсу из-за того, что она из РФ

Фото: телеграм-канал Mash

Собаку по кличке Ириска не допустили до участия в премии Fido Award, известной как собачий аналог "Оскара". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, хозяйка питомца Ирина отправила заявку на конкурс, узнав о номинации собаки из "Дэдпула и Росомахи". Вначале заявка была принята, однако после от организаторов премии пришел отказ.

"С сожалением сообщаем вам, что мы вынуждены снять вашу собаку с соревнований. Это связано с ситуацией в мире и политикой нашей организации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ириска приняла участие в съемках нового фильма "Операция "Холод", который стал ее первой киноработой.

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