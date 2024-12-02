Московский зоопарк подвел итоги конкурса на лучшие моменты из трансляций

Фото: moscowzoo.ru

В Московском зоопарке подвели итоги конкурса на лучшие моменты из трансляций животных. Первое место заняло видео "Малыш-орангутан делает себе тарзанку", сообщается в телеграм-канале столичного зоосада.

В 10 наиболее ярких моментов также попали "Панда-комикс", "Борьба рысиков", "Слоны-мамонты", "Взвешивание сурикатиков", "Мистар капибара", "Охота манула", "Худеющий Тимоша", "Медоеды в коробке" и "Пятничные медоеды".

"Со всеми победителями мы свяжемся в ближайшее время. Они получают в подарок билеты на двоих в Московский зоопарк", – говорится в сообщении.

Зоосад подчеркнул, что планирует проводить конкурс на постоянной основе.

Конкурс на лучшие моменты из трансляций животных был объявлен в ноябре. В его рамках кадры оценивала экспертная команда зоопарка, которая выбрала наиболее яркие моменты. Кадры были опубликованы в телеграм-канале зоосада. Отправить контент на конкурс авторы видео и фото могли в комментариях к посвященной ему публикации.

