Американцы выберут самого толстого медведя Аляски

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Katmai Nat'l Park&Preserve

Специалисты Национального парка и заповедника Катмаи в штате Аляска, США, начали готовиться к ежегодному конкурсу на самого толстого медведя, пишет издание Click Orlando со ссылкой на организаторов.

Для "Недели толстого медведя" в заповеднике каждый год выбирают около 10 бурых медведей и представляют на конкурс два их снимка – середины июля и начала сентября. Пользователи должны выбрать, какой медведь показал наибольшую зажировку к зиме.

В прошлом году свои голоса оставили 1,3 миллиона человек. В этот раз самого толстого медведя начнут выбирать с 2 октября. Также объявлены четверо медвежат, которые примут участие в конкурсе на самого толстого младшего медведя.

Ранее в американском штате Колорадо медвежонок проник в столовую школы и съел продукты, которые оставили ученики на столах. Полицейские прибыли на место и эвакуировали школьников, а спасатели усыпили хищника. Затем специалисты перевезли его в безопасное место, где он сможет найти пищу.

