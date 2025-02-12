Отец и сын в Волгоградской области выкинули живую собаку в мусорный бак

Фото: телеграм-канал "112"

Взрослый мужчина и школьник выкинули живую собаку с простреленной головой в мусорный бак в городе Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на волонтера по имени Анна.

"Обнаружили окровавленную, обездвиженную собаку в мусорном баке. Я сразу же приехала, там уже стояли люди. Мы нашли быстро транспорт, кто согласился довезти. Я эту собачку вытащила, отвезла в клинику", – прокомментировала она.

В ветклинике выяснилось, что пес был ранен не пулей, а пыжом от охотничьего ружья. Специалисты сначала не давали никаких шансов на выживание, но собака находится в стабильно тяжелом состоянии уже третий день.

"Она пробует кушать, пить, и сегодня мне врач сказал, что даже немножко привставать. Мы очень надеемся, что она выживет", – сказала волонтер.

Судя по камерам видеонаблюдения, собаку к мусорной площадке привезли мужчина и мальчик лет 12, рассказала Анна. Вышедший из автомобиля водитель вытащил собаку за хвост из багажника и кинул ее в бак, а затем прикрыл картонками, чтобы никто не увидел. Затем мальчик надел рюкзак и, вероятно, пошел в школу, предположила волонтер.

"Я так понимаю, что мальчик, наверное, пошел в школу, а папа поехал на работу. Это было прям утром, в 07:14, как раз перед школой. По камерам видно, кто они такие, а так, личностей нет, пока нам такую информацию из полиции не предоставили", – добавила волонтер.

Ранее столичные полицейские возбудили уголовное дело против жительницы Южного Бутова, которая выбросила собаку из окна пятого этажа. Свидетелем инцидента стал сосед женщины, который вызвал полицию.

Оказалось, что злоумышленница была в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил ей подписку о невыезде. Собаку с тяжелыми повреждениями удалось спасти, ее отдали в новые руки.

