31 октября, 18:32Происшествия
В Подмосковье задержан мужчина, выбросивший у дороги пакет с раненым котом
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Полицейские задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который подозревается в жестоком обращении с котом в Солнечногорске. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
По ее словам, местный житель 1987 года рождения уже доставлен в территориальный отдел полиции.
Об инциденте стало известно 28 октября. Сообщалось о семейной паре, которая выкинула пакет с раненым животным и ушла. СМИ писали, что мужчина и женщина избили кота, а затем выбросили.
Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Полицейские принимают меры для задержания розыска и задержания всех злоумышленников.
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