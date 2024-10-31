В Подмосковье задержан мужчина, выбросивший у дороги пакет с раненым котом

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который подозревается в жестоком обращении с котом в Солнечногорске. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

По ее словам, местный житель 1987 года рождения уже доставлен в территориальный отдел полиции.

Об инциденте стало известно 28 октября. Сообщалось о семейной паре, которая выкинула пакет с раненым животным и ушла. СМИ писали, что мужчина и женщина избили кота, а затем выбросили.

Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Полицейские принимают меры для задержания розыска и задержания всех злоумышленников.