30 октября, 21:03Происшествия
Суд назначил запрет определенных действий мужчине, привязавшему собаку к машине в Клину
Фото: телеграм-канал SHOT
Суд избрал меру пресечения мужчине, протащившему привязанную к автомобилю собаку по деревне в Клину. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Московской области.
"Клинским городским судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.
Житель деревни Пустые Меленки привязал животное к своему автомобилю и на высокой скорости протащил по дороге. По предварительным данным, инцидент произошел 27 октября 2024 года. Спустя время пенсионера задержали.
По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, совершенное с публичной демонстрацией". Видеозапись, на кадрах которой запечатлено преступление, была опубликована в интернете.
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