Суд назначил запрет определенных действий мужчине, привязавшему собаку к машине в Клину

Фото: телеграм-канал SHOT

Суд избрал меру пресечения мужчине, протащившему привязанную к автомобилю собаку по деревне в Клину. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Московской области.

"Клинским городским судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.

Житель деревни Пустые Меленки привязал животное к своему автомобилю и на высокой скорости протащил по дороге. По предварительным данным, инцидент произошел 27 октября 2024 года. Спустя время пенсионера задержали.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, совершенное с публичной демонстрацией". Видеозапись, на кадрах которой запечатлено преступление, была опубликована в интернете.