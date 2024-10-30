Уголовное дело возбуждено после обнаружения выброшенной в пакете кошки в Солнечногорске

Фото: телеграм-канал SHOT

Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбудили после публикации в интернете видео с выброшенной кошкой в Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД России.

Сотрудники полиции уже установили личность злоумышленников. Принимаются меры к их розыску и задержанию.

Об инциденте стало известно 28 октября. Семейная пара в деревне Голубое выбросила пакет с раненой кошкой и ушла. Видео с происшествием появилось в Сети. По версии СМИ, супруги избили кота, а потом выбросили.

Ранее в подмосковном Клину задержали пенсионера, привязавшего собаку к машине. Житель деревни Пустые Меленки привязал животное к своему автомобилю и на высокой скорости протащил по дороге, игнорируя требования очевидцев прекратить это.