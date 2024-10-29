В подмосковном Клину задержали пенсионера, привязавшего собаку к машине

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Пенсионер, которого подозревают в жестоком обращении с собакой в Клину, задержан, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Соответствующее сообщение ранее поступило в Клинскую городскую прокуратуру, уточнили представители ведомства. Вопрос об избрании мужчине меры пресечения должен быть рассмотрен в ближайшее время.

Прокуроры установили, что житель деревни Пустые Меленки привязал животное к своему автомобилю и на высокой скорости протащил по дороге, игнорируя требования очевидцев прекратить это. По предварительным данным, инцидент произошел 27 октября 2024 года.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, совершенное с публичной демонстрацией". Видеозапись, на кадрах которой запечатлено преступление, была опубликована в интернете.

