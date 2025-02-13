РИА Новости: 15 мертвых собак обнаружили в водоеме в Дагестане

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Житель Дербентского района Дагестана нашел в своем водоеме для поливки сада 15 мертвых собак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации района.

Инцидент произошел на территории села Аглоби.

"Водоем довольно-таки глубокий, 4–5 метров. Вызвал правоохранительные органы, вчера же их и похоронили", – рассказал представитель администрации.

Как подчеркнул собеседник издания, участковый устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее неизвестный водитель сбил насмерть тигра на трассе А-370 Хабаровск – Владивосток и скрылся с места происшествия. Тигр от полученных травм скончался. Тело животного передали специалистам, с места также были изъяты части бампера.

Кроме того, еще один автомобилист насмерть сбил амурского тигра в Находкинском городском округе Приморского края. По словам свидетелей, столкновение с участием Land Cruiser Prado произошло на перевале между Врангелем и Находкой.

