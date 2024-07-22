22 июля, 12:30Происшествия
Таксист вымогал у бывшей сожительницы миллион рублей в Домодедове
В Домодедове таксист требовал от бывшей сожительницы заплатить ему миллион рублей или выйти за него замуж. В противном случае мужчина угрожал распространить интимные фото и видео девушки.
Она обратилась в полицию, где ей предложили передать преступнику меченые деньги, чтобы поймать его с поличным. В итоге оперативники и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, таксист арестован.
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