Таксист вымогал у бывшей сожительницы миллион рублей в Домодедове

В Домодедове таксист требовал от бывшей сожительницы заплатить ему миллион рублей или выйти за него замуж. В противном случае мужчина угрожал распространить интимные фото и видео девушки.

Она обратилась в полицию, где ей предложили передать преступнику меченые деньги, чтобы поймать его с поличным. В итоге оперативники и сотрудники Росгвардии задержали мужчину, сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, таксист арестован.

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