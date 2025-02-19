Новости регионов: разбор танкера "Волгонефть-239" продолжается в Краснодарском крае

Демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239" продолжается в Краснодарском крае. Как сообщили в оперативном штабе, с места вывезли уже почти 50 тонн металлоконструкций. Сначала специалисты пилят корпус севшего на мель судна, потом куски режут на мелкие фрагменты и вывозят.

Тем временем у берегов Сахалина идут работы вокруг севшего на мель сухогруза. Владельцу балкера предписано удалить судно из акватории порта Невельск. Как сообщают местные СМИ, операция по спасению китайского корабля уже началась. Водолазы обследовали судно и выяснили, что владелец сможет использовать его и дальше.

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