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18 февраля, 11:30

Общество

Новости мира: в Рио-де-Жанейро проходит карнавальная неделя несмотря на сильную жару

Новости мира: в Рио-де-Жанейро проходит карнавальная неделя несмотря на сильную жару

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Житель Китая покоряет вершины гор, передвигаясь на руках

В Рио-де-Жанейро в разгар карнавального сезона установилась экстремальная жара – температура поднимается почти до 45 градусов. Несмотря на зной, традиционные парады не отменили. Сотни людей продолжают танцевать на улицах, а синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится до конца недели.

В Китае 38-летний мужчина покоряет горные вершины, передвигаясь на руках. Он уже прошел таким образом 34 вершины, включая Тяньмэнь, где за пять часов преодолел 999 ступеней. Таким образом он пропагандирует здоровый образ жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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