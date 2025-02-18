18 февраля, 06:59Происшествия
Водитель грузовика погиб в ДТП на МКАД на западе Москвы
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Водитель грузовика погиб в ДТП на МКАД на западе Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.
"По предварительным данным, в 05:24 часов на внутренней стороне 49 километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на барьерное ограждение, разделяющие транспортные потоки", – указано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что от полученных травм водитель скончался на месте. Сотрудники московского ГАИ и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее пресс-служба Дептранса Москвы сообщила, что движение из-за ДТП на внутренней стороне 49 километра МКАД затруднено на 1 километр и осуществляется по двум полосам. Водителей призывали выбирать пути объезда.
До этого несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в районе дома 39, строения 1. В Дептрансе предупреждали, что движение на данном участке оказалось затруднено на 1,5 километра. При этом данные о пострадавших не приводились.
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