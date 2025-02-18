Грузовой автомобиль врезался в барьерное ограждение на внутренней стороне 49 км МКАД

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Грузовой автомобиль наехал на металлическое барьерное ограждение на внутренней стороне 49 километра МКАД (в районе съезда № 48), движение в районе аварии затруднено. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что движение из-за ДТП затруднено на 1 километр и осуществляется по двум полосам. Водителей призывают выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее автомобилист насмерть сбил женщину на юге Москвы. По данным столичной Госавтоинспекции, на Варшавском шоссе возле дома 170А водитель BMW наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина погибла на месте происшествия.

До этого несколько машин столкнулись друг с другом на Рязанском проспекте в районе дома 39, строения 1. При этом информации о пострадавших не было.

