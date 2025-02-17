ДТП произошло на внутренней стороне МКАД

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На внутренней стороне 106-го километра МКАД, в районе съезда № 105А, произошло ДТП с участием нескольких грузовиков, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение осуществляется только по 2 полосам из 5. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.

По предварительным данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали два водителя грузовых автомобилей. Выясняются все обстоятельства произошедшего и осуществляются регулировочно-распорядительные действия.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в районе дома 39, строения 1. В Дептрансе предупреждали, что движение на данном участке оказалось затруднено на 1,5 километра. При этом данные о пострадавших не приводились.