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17 февраля, 12:17 (обновлено 17.02.2025 12:36)

Происшествия

ДТП произошло на внутренней стороне МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

На внутренней стороне 106-го километра МКАД, в районе съезда № 105А, произошло ДТП с участием нескольких грузовиков, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение осуществляется только по 2 полосам из 5. В связи с этим водителей призвали выбирать пути объезда.

По предварительным данным Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали два водителя грузовых автомобилей. Выясняются все обстоятельства произошедшего и осуществляются регулировочно-распорядительные действия.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Рязанском проспекте в районе дома 39, строения 1. В Дептрансе предупреждали, что движение на данном участке оказалось затруднено на 1,5 километра. При этом данные о пострадавших не приводились.

Три автомобиля столкнулись на Рижской эстакаде

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