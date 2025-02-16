Движение перекрыто в Октябрьском тоннеле из-за возгорания автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся на внешней стороне Садового кольца, в районе Октябрьского тоннеля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение в тоннеле перекрыто в обе стороны. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.

По состоянию на 01:26 по московскому времени, движение по внутренней стороне Садового кольца было вновь открыто.

Ранее такси и мусоровоз столкнулись на западе Москвы. В результате аварии, предварительно, пострадали два человека из такси. У них выявили ушибы.

Еще одно ДТП произошло на Большой Полянке в центре Москвы, где водитель авто при выезде с подземной парковки сбил 89-летнюю женщину на тротуаре. В результате от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.