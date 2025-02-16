01:10 (обновлено 16.02.2025 01:28)Происшествия
Движение перекрыто в Октябрьском тоннеле из-за возгорания автомобиля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль загорелся на внешней стороне Садового кольца, в районе Октябрьского тоннеля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Движение в тоннеле перекрыто в обе стороны. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.
По состоянию на 01:26 по московскому времени, движение по внутренней стороне Садового кольца было вновь открыто.
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