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15 февраля, 19:18

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РИА Новости: такси и мусоровоз столкнулись на западе Москвы

Такси и мусоровоз столкнулись на западе Москвы

Фото: depositphotos/TakeArt

Два человека пострадали в ДТП с участием такси и мусоровоза на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предварительно, два человека, которые находились в автомобиле такси, пострадали. У них ушибы", – сказал собеседник агентства.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 34-го километра МКАД. В связи с аварией движение временно осуществлялось только по трем полосам из пяти.

До этого ДТП произошло на Южнобутовской улице в Москве. Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автобусу. В результате пострадали пять человек.

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