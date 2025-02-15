РИА Новости: такси и мусоровоз столкнулись на западе Москвы

15 февраля, 19:18Происшествия
Фото: depositphotos/TakeArt
Два человека пострадали в ДТП с участием такси и мусоровоза на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Предварительно, два человека, которые находились в автомобиле такси, пострадали. У них ушибы", – сказал собеседник агентства.
Ранее несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 34-го километра МКАД. В связи с аварией движение временно осуществлялось только по трем полосам из пяти.
До этого ДТП произошло на Южнобутовской улице в Москве. Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автобусу. В результате пострадали пять человек.
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