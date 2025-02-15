РИА Новости: такси и мусоровоз столкнулись на западе Москвы

Фото: depositphotos/TakeArt

Два человека пострадали в ДТП с участием такси и мусоровоза на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предварительно, два человека, которые находились в автомобиле такси, пострадали. У них ушибы", – сказал собеседник агентства.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 34-го километра МКАД. В связи с аварией движение временно осуществлялось только по трем полосам из пяти.

До этого ДТП произошло на Южнобутовской улице в Москве. Водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автобусу. В результате пострадали пять человек.