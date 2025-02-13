Три человека погибли при столкновении машин в подмосковном Солнечногорске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Две машины столкнулись на дороге в подмосковном Солнечногорске, в результате чего три человека погибли. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По информации ведомства, авария произошла примерно в 14:40 на 51-м километре трассы М-11 "Нева". Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Skoda. Два водителя и пассажир второго авто скончались на месте.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.

Солнечногорская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения. На месте ЧП работает заместитель Солнечногорского городского прокурора Юлия Карташова.

Ранее маршрутка врезалась в мачту освещения на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе. Два человека получили травмы, рассказали в экстренных службах. Пострадавших доставили в Ногинскую центральную районную больницу.