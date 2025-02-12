Один человек пострадал в ДТП на северо-востоке столицы

Фото: 123RF/olegdoroshin

Один человек пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Дорожное происшествие случилось у дома 5 на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля наехал на препятствие, а затем столкнулся с еще тремя транспортными средствами.

В результате также пострадал один из автомобилистов, его госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Движение в центр затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – добавили в столичном Дептрансе.

Ранее пять машин столкнулись на Волгоградском проспекте, в районе дома 128. Из-за ДТП движение транспорта было временно затруднено в обе стороны. Позже движение было восстановлено. Подробностей о пострадавших и обстоятельствах дорожной аварии не сообщалось.

