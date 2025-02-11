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11 февраля, 21:57

Происшествия

Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после массового ДТП

Фото: Москва 24

Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после массового ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает столичный Дептранс.

Машины столкнулись вечером 11 февраля в районе дома 128. В связи с этим движение транспорта было затруднено в сторону центра и области на шесть километров.

Между тем авария с участием двух автомобилей произошла на шоссе Энтузиастов возле дома 31, строения 39. Движение по направлению в центр было затруднено на 1 километр.

Число пострадавших в ДТП на Южнобутовской улице выросло до пяти

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