11 февраля, 21:57Происшествия
Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после массового ДТП
Фото: Москва 24
Движение на Волгоградском проспекте восстановлено после массового ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает столичный Дептранс.
Машины столкнулись вечером 11 февраля в районе дома 128. В связи с этим движение транспорта было затруднено в сторону центра и области на шесть километров.
Между тем авария с участием двух автомобилей произошла на шоссе Энтузиастов возле дома 31, строения 39. Движение по направлению в центр было затруднено на 1 километр.
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